Rucellai & Raffaelli e Giliberti Triscornia e Associati nell’ingresso di Synergetic S.r.l. in Smartfarma S.r.l.

Michele Lombardo, Riccardo Castagna

Smartfarma S.r.l., società attiva nella realizzazione di prodotti innovativi per il benessere dei bambini, in particolare nella produzione di integratori multivitaminici con l’aggiunta di postbiotici rivolti all’infanzia e prodotti di dermocosmesi, ha completato un round di investimento guidato da Synergetic S.r.l. che ne ha acquisito il controllo.

Smartfarma S.r.l. è stata assistita da Rucellai & Raffaelli con un team coordinato dal partner Enrico Sisti, del quale hanno fatto parte il partner Michele Lombardo per gli aspetti civilistici e il senior associate Riccardo Castagna (entrambi in foto) per gli aspetti societari.

Il lead investor, Synergetic S.r.l., è stata assistita da Giliberti Triscornia e Associati con un team composto dal partner Francesco Cartolano e dall’associate Francesco Ambrosio.