Rucellai & Raffaelli e PedersoliGattai nell’acquisizione di Fibermind S.r.l. da parte di

Enrico Sisti, Gerardo Gabrielli, Carolina Gattai

Rucellai & Raffaelli e PedersoliGattai hanno assistito rispettivamente Accenture S.p.A. e Maticmind S.p.A. nell’acquisizione di Fibermind S.r.l. da parte della società multinazionale leader nei servizi professionali.

Fibermind S.r.l., che ha sede a Rovigo e opera su tutto il territorio nazionale, è una società di servizi di rete specializzata nell’implementazione delle reti ad alta velocità in fibra ottica e mobile 5G, oltre che in servizi di ingegneria infrastrutturale. La società vanta oltre vent’anni di esperienza al servizio di clienti del settore pubblico e privato e ha un solido ecosistema di partnership e relazioni di lunga data con enti amministrativi nazionali e locali.

L’acquisizione di Fibermind S.r.l. andrà ad accrescere le capability di Accenture, rafforzando i propri servizi sulle reti ad alta velocità 5G e fibra ed estendendoli a clienti di diversi settori, come telecomunicazioni, servizi pubblici e trasporti.

Accenture S.p.a. è stata assistita da Rucellai & Raffaelli con un team cross-practice coordinato dal partner Enrico Sisti e dai senior associate Paolo Belli e Filippo Agosti e del quale hanno fatto parte i partner Andrea Vischi per i profili giuslavoristici, Elisa Teti per gli aspetti antitrust, Lorenzo Conti per gli aspetti di data privacy e Michele Franzosi per i profili di proprietà intellettuale. Il team legale interno di Accenture S.p.A., coordinato dal Market Unit Legal Lead Giovanni Frugiuele, ha curato i profili societari con l’Avv. Maria Chiara Puglisi e l’Avv. Valerie Ruotolo e i profili employment con l’Avv. Ermanno Bolzonella; il team seguirà anche la fase di integrazione con l’Avv. Fatima Caterina Sheriff e l’Avv. Pietro Acerbi.

La società venditrice, Maticmind S.p.A., è stata assistita da PedersoliGattai con un team composto dal partner Gerardo Gabrielli, dalla counsel Carolina Gattai, dal senior associate Roberto Garrone e dall’associate Raul Gabrielli.