Sabrina Barocci entra in WHITE & CASE come partner

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha ampliato la propria Global Antitrust Practice con l’ingresso della partner Sabrina Borocci e della counsel Francesca Moretti a Milano.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sabrina e Francesca nel team antitrust di White & Case. I nostri clienti si trovano ad affrontare questioni antitrust sempre più dinamiche e complesse anche quale conseguenza dell’incremento globale della normativa sulle condotte antitrust e sulla revisione delle concentrazioni, unitamente ad un aumento delle corrispondenti attività di applicazione,” ha dichiarato la partner di White & Case Rebecca Farrington, co-responsabile della Global Antitrust Practice. “L’Europa è in prima linea in questa tendenza, ed è quindi essenziale continuare a favorire l’ingresso di partner leader nel settore della concorrenza nella regione. Sabrina è una partner antitrust molto stimata, con un’esperienza che si colloca all’intersezione tra il diritto della concorrenza europeo e il contenzioso, e porta ulteriori e significative competenze in materia antitrust, di contenzioso e regolamentari in Italia e in tutta l’area EMEA.”

L’esperienza di Sabrina spazia dal diritto della concorrenza europeo, al diritto e la regolamentazione europea in senso più ampio, oltre al contenzioso. Assiste i clienti in indagini su cartelli e abusi di posizione dominante e nelle notifiche di controllo delle concentrazioni, compresi i procedimenti in fase II dinanzi alla Commissione Europea, in un’ampia gamma di settori ed in particolare quelli altamente regolamentati, come quelli tech e life sciences. Fornisce consulenza ai clienti anche in merito a controversie internazionali davanti ai tribunali dell’UE e italiani in materia di diritto e regolamentazione dell’UE, audit e indagini interne ed esterne, e sulla conformità alle norme di concorrenza in un’ampia gamma di accordi commerciali. Sabrina porta con sé oltre 25 anni di esperienza e arriva in White & Case da Hogan Lovells, dove era partner e responsabile della practice italiana di antitrust e diritto europeo. Francesca Moretti porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel diritto della concorrenza e nel diritto europeo, giudiziale e stragiudiziale, maturata in contesti sia nazionali che europei. Prima di unirsi a White & Case, ha ricoperto il ruolo di Senior Consultant presso Hogan Lovells, distinguendosi come una figura di riferimento nel settore.

“Sabrina ha un impressionante track record nella consulenza su questioni complesse e all’avanguardia in materia di antitrust e diritto della concorrenza, nonché solide relazioni con i clienti, che si integrano perfettamente con la nostra attività in Italia,” ha dichiarato Michael Immordino, Office Executive Partner di White & Case a Milano. “Il suo ingresso, insieme a quello della counsel Francesca Moretti, rafforzerà il nostro team e diversificherà la nostra base di clienti, rendendoci meglio posizionati per assistere i clienti nelle loro questioni più complesse.”

Il partner e Vice Chair di White & Case, Oliver Brettle, ha dichiarato: “La crescita costante della nostra Global Antitrust Practice, continua con l’ingresso di Sabrina e si inserisce nel contesto dei nostri recenti investimenti in professionisti leader di mercato per rafforzare le nostre practice transazionali e di contenzioso, tra cui l’ingresso in aprile del partner M&A Domenico Fanuele in Italia e del partner antitrust Ingo Brinker in Germania. L’esperienza e la tipologia di clienti di Sabrina si allineano perfettamente con i nostri industry group, in particolare con quelli di pharmaceuticals and healthcare, technology, consumer and retail, energy e financial institutions.”