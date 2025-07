SABSEG e Asigest Broker firmano una partnership per consolidare la leadership nel settore assicurativo italiano

Eduardo Dávila, Alessandro Griffith

SABSEG, broker assicurativo indipendente leader in Spagna e Portogallo, e Asigest Broker, broker assicurativo e riassicurativo italiano, annunciano un accordo per operare insieme nel mercato italiano, tramite l’acquisizione di Asigest da parte di SABSEG. Questa partnership strategica segna l’inizio di un ambizioso piano di crescita per SABSEG in Italia, volto a posizionarla come uno dei player più significativi nel segmento dell’intermediazione assicurativa in Europa meridionale.

Fondata nel 1992 e con sede a Biella, Asigest Broker è un broker assicurativo italiano con una vasta esperienza nei rischi industriali, energia, costruzioni, sanità e trasporti. Guidata da Alessandro Griffith, l’azienda opera in tutto il nord Italia e a Roma, gestisce un volume di premi superiore a 34 milioni di euro e serve un portafoglio di oltre 5.100 clienti.

Questa transazione rientra nel piano strategico di SABSEG per diventare il broker assicurativo leader nell’Europa meridionale, completando la sua attuale presenza in Spagna e Portogallo. Nei prossimi anni, SABSEG – insieme ad Asigest Broker e al suo team di gestione – prevede di essere uno dei principali consolidatori nel mercato italiano, integrando nuovi broker e talenti per espandere la sua rete nazionale e migliorare il servizio clienti con ulteriori specializzazioni di prodotto e capacità interne.

I soci fondatori di Asigest Broker, guidati da Alessandro Griffith e Daniele Dolci, continueranno a guidare Asigest Broker con lo stesso impegno e una visione orientata al futuro, a fianco del resto del team di gestione.

Eduardo Dávila, Presidente e CEO di SABSEG: “Il nostro ingresso in Italia rappresenta un passo naturale nella nostra roadmap internazionale, dove puntiamo a guidare l’Europa meridionale. Non abbiamo dubbi che Asigest Broker sia il partner ideale per contribuire a portare avanti questa visione e rafforzare la nostra posizione nell’Europa meridionale”.

Alessandro Griffith, Presidente di Asigest Broker e SABSEG Italia: “Entriamo a far parte di una realtà assicurativa e riassicurativa in forte espansione a livello internazionale. Questa operazione ci permetterà di crescere ulteriormente sia in Italia sia all’estero, conservando la nostra identità e il nostro modo di operare: la profonda conoscenza del mercato assicurativo, l’attenzione per le esigenze dei clienti, la qualità della nostra offerta consulenziale. Unirsi a SABSEG è una grande opportunità per espandere le nostre capacità e continuare a valorizzare le persone che, con competenza e passione, hanno fatto crescere Asigest e l’hanno resa una realtà importante nel panorama assicurativo”.

SABSEG è stata assistita da Mesana, XP Advisory, DWF/RCD, KPMG e Miralles & Serra, mentre Asigest Broker è stata assistita da Alpha Omega, Studio Girardi Tua e Studio Corbò.