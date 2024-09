Avrà luogo il prossimo 7 ottobre dalle 17,45 alle 20,15 il nuovo seminario in presenza e in videoconferenza del ciclo di incontri “TEMI D’IMPRESA”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “ Fulvio Croce ” e Il Sole 24 ORE dal titolo “SAFEGUARDING. I modelli organizzativi e di controllo nell’attività sportiva alla luce dei principi 231/01. Le novità legislative”

Durante l’evento si discuterà delle procedure volte ad assicurare che tutti coloro che frequentano società ed associazioni sportive siano protetti. I lavori apriranno sul quadro normativo di riferimento per passare poi al mondo paralimpico, al centro della cronaca di questi giorni, per via delle Paralimpiadi appena concluse. Si discuterà quindi dei modelli paralimpici organizzativi e più in generale di quelli di gestione e controllo per prevenire abusi e violenze. Si farà infine un focus sui profili penali e sul ruolo delle società sportive e associazioni.

L’evento è gratuito e si terrà il prossimo 7 ottobre dalle 17,45 alle 20,15. È possibile partecipare con le seguenti modalità:

in presenza , previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, in Palazzo Capris, Via Santa Maria n. 1, Torino ;

, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, in ; in videoconferenza, tramite link ricevuto via e-mail, per coloro che non hanno la possibilità di accedere tramite RICONOSCO , In tal caso, è necessario iscriversi inviando un’e-mail a formazione@ordineavvocatitorino.it

Il seminario è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati con l’attribuzione di n. 3 c.f.p. Durante l’evento sarà lanciato un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla. Non rispondere comporterà il mancato riconoscimento dei crediti formativi. La partecipazione all’evento tramite cellulare o tablet, non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.

Scopri di più

CONSULTA IL PROGRAMMA