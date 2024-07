Sandaya al suo primo investimento italiano: tutti gli studi coinvolti

Nicola Franceschina

Freshfields ha assistito Sandaya, nota realtà francese del mondo del camping e dell’open air industry, nel consolidamento del suo progetto di espansione europea con l’acquisizione di quattro siti nella Penisola, distribuiti tra Veneto e Toscana, da PGIM Real Estate, assistita da Linklaters.

Attraverso le nuove acquisizioni, il gruppo vuole partecipare alla fase di consolidamento e riqualificazione che si è avviata in Italia, il secondo mercato per l’open air industry in Europa.

Freshfields ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Nicola Asti e dal counsel Nicola Franceschina e coordinato dai senior associates Chiara Novelli e Giulio Politi, con l’associate Domitilla D’Ambra ed Edoardo Pesenti, per gli aspetti corporate, nonché dalla senior associate Teresa Ammirabile con Alberto Biondo per gli aspetti real estate. Gli aspetti di diritto bancario sono stati seguiti dal partner Francesco Lombardo con un team composto dal senior associate Alberto Nurzia, l’associate Filippo Sciarrone e Francesca Misciasci. La senior associate Stefania Guarino si è occupata dei profili di diritto pubblico; il partner Federico Mercuri con l’associate Carmencita Tuccillo e Maddalena Iovinella hanno seguito gli aspetti di contenzioso e compliance, mentre l’associate Matteo Tola gli aspetti privacy. Il partner Luca Capone e il counsel Lorenzo Fusco con l’associate Giovanni Fabris hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Ermelinda Spinelli e dal counsel Alessandro Di Giò.

Per gli aspetti tax, Sandaya si è avvalsa dell’assistenza di Baker McKenzie con un team guidato dal partner Michele Santocchini e dal counsel Davide Chiesa coadiuvati dal counsel Pamela Floriani e dai senior associate Marzio Bucciol e Federico Franconi.

Linklaters ha assistito il venditore, PGIM, con un team guidato dal partner Francesco De Blasio, e coordinato dal managing associate Massimo Schirinzi con l’associate Marika Angelastri e il trainee Pietro Giordano per gli aspetti Real Estate. Il counsel Paolo Bertolini con le associate Elisa Volontè e Najwa Hamidallah hanno seguito gli aspetti Public Law. Gli aspetti di diritto bancario sono stati curati dalla managing associate Lilia Lani e dall’associate Filippo Nola. La counsel Federica Barbero con la managing associate Angela Bruno hanno seguito invece i profili labour.

EY Studio Legale Tributario ha assistito PGIM nella fase di strutturazione, due diligence e revisione della documentazione contrattuale connessa all’operazione con un team composto dal partner Aurelio Pensabene, dai manager Chiara Limido e Marco Rosso, dai senior Giorgio Marchesi e Lisa Di Simo, dalla staff Valeria Mileto.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di ente finanziatore di una delle società acquisite, per tutti gli aspetti legali con un team guidato dalla partner Francesca de Fraja Frangipane. Pirola Pennuto Zei & Associati ha inoltre assistito PGIM, per gli aspetti fiscali legati ai veicoli, con un team guidato dal partner Filippo Momi e coordinato dal senior associate Matteo Bonetti.

Fidiger S.p.A. ha assistito il venditore per gli aspetti contabili e societari, con un team coordinato dal director Luigi M. Granata, coadiuvato dal senior manager Fabio Ferracuti e dal manager Simone Askandr.