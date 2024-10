Sanzionato l’avvocato che registra il collega di nascosto

Registrare un colloquio o una telefonata con un collega senza il suo consenso è una condotta sanzionabile deontologicamente per l’avvocato, in quanto lesiva del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. L’illecito può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato, ovvero affinchè non sia portato a compimento, e non certo allorchè la registrazione stessa abbia - ex ante - meri fini perlustrativi.

Lo ha chiarito il Consiglio ...