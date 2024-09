Sanzioni 231, patteggiamento e rilevanza dell’accordo delle parti sulla confisca

Responsabilità degli enti – Patteggiamento – Confisca – Accordo tra le parti – Necessità – Rimessione della determinazione al giudice – Esclusione

In tema di processo agli enti e patteggiamento, deve escludersi la possibilità che le parti non si accordino sulla confisca, rimettendone la determinazione al giudice, proprio perché in tal modo il patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l’illecito dell’ente. Una volta raggiunto l’accordo...