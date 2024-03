Scaglia Indeva S.p.A. acquisisce la maggioranza di SysDesign Exit del Fondo Cysero

Massimo Zamorani, Matteo Pratelli

Continuando il suo progetto di espansione nei prodotti e sistemi per la fabbrica intelligente, Scaglia Indeva S.p.A., azienda italiana leader nella produzione e vendita di manipolatori industriali, Cobot, AGV e sistemi modulari Lean facente capo al Gruppo Scaglia, acquisisce la quota di maggioranza di SysDesign, acquistando la partecipazione detenuta dal Fondo Cysero (fondo di venture capital focalizzato sui settori della robotica e cyber security, gestito da AVM Gestioni SGR e promosso congiuntamente a Kilometro Rosso) e conferendo le attività della divisione /Indeva Cobotics.

I soci fondatori di SysDesign, Marco Franceschini e Andrea Franceschini, continueranno a ricoprire i propri ruoli manageriali e mantengono – tramite Neway Industrial S.r.l. – una partecipazione di minoranza nella società.

Scaglia Indeva S.p.A. è stata assistita da un team dello Studio Pedroli-Venier & Associati composto dal partner Renato Tassetti e dalla associate Cristina Rolle e da un team di Deloitte Legal composto dal partner Massimo Zamorani e dall’of counsel Francesco Mirarchi per gli aspetti contrattuali e dall’Of Counsel Lucia Ruffatti con il supporto degli associate Angelo Longobardo e Stefano Merlo e, per gli aspetti labour, dall’Of Counsel Andrea Bonanni Caione e dall’associate Giulio Borrelli per le attività di due diligence legale.

Il Fondo Cysero è stato assistito da Matteo Maria Pratelli, partner di BonelliErede, mentre Neway Industrial S.r.l. e i suoi soci sono stati assistiti da Sara Brunelli, partner dello Studio Comma.