Serena Tavolaro nuovo Head of IP in Morri Rossetti

Serena Tavolaro









Morri Rossetti potenzia l’offerta in ambito IP con l’ingresso in qualità di Managing Associate dell’Avv. Serena Tavolaro, che guiderà il Dipartimento di Proprietà Industriale e Intellettuale della law firm milanese.



L’Avv. Tavolaro si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di Diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale (marchi, brevetti, design, diritto d’autore, pubblicità e concorrenza sleale) nei settori del luxury, fashion, interior design, food, farmaceutico e brevettuale nell’interesse di importanti aziende italiane e straniere.



Ha iniziato la sua carriera forense in un rilevante studio legale milanese – concentrandosi da subito sulla tutela della proprietà industriale – per poi rafforzare le sue competenze lavorando in uno dei più grandi studi internazionali del mondo.



Ha svolto, inoltre, attività di docenza professionale in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, nonché nel Master in Diritto della Moda - Altalex.



L’Avv. Tavolaro è Socio Ordinario della Camera Avvocati Industrialisti.

«L’ingresso di Serena» – commenta l’Avv. Stefano Morri, name partner dello Studio – «si inquadra nella strategia di rafforzamento dei diversi dipartimenti del nostro Studio, allo scopo di fornire alla nostra clientela servizi in tutte le aree di interesse del diritto e della fiscalità, con un approccio che è fortemente integrato e multifonico, ma allo stesso tempo rigoroso e focalizzato in rapporto alle diverse discipline. Serena irrobustisce un dipartimento che lo Studio considera chiave nella gamma di offerta, e che riguarda il campo della proprietà industriale, che tanta parte oggi ha nel successo delle imprese. A Serena anche il compito di rafforzare le molte collaborazioni internazionali che lo Studio ha sviluppato in questi anni, specie nella prospettiva dello stabilimento a Milano della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti».