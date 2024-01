Shearman & Sterling e PedersoliGattai nell’acquisizione del Gruppo Fassi da parte di Investindustrial.

Marena Alessandro, Fabio Fauceglia

Investindustrial, fra i più grandi fondi di private equity in Europa, si aggiudica il processo di vendita del Gruppo Fassi  che fa capo all’omonima famiglia bergamasca guidato dal CEO Giovanni Fassi tra i maggiori produttori a livello mondiale di tecnologie e sistemi per il sollevamento, per l’industria forestale e per il riciclo. Il perfezionamento dell’operazione rimane soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari.

Lo Studio Legale Associato Shearman & Sterling LLP, in qualità di legal advisor, ha assistito la famiglia Fassi, per i profili corporate dell’operazione, con il team multidisciplinare guidato dal partner Fabio Fauceglia, con gli associate Leonardo Pinta, Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera, Chiara Iannuzzi e dal trainee Duccio Cangioli, e, per gli aspetti finance, con il team composto dal partner Pasquale Bifulco e dall’associate Alessandro Ciarmiello.

Il fondo di private equity Investindustrial è stato assistito dallo studio legale PedersoliGattai, in qualità di legal advisor, dal team guidato dal partner Alessandro Marena e composto dal partner Andrea Faoro, dal senior associate Leo Belloni e dall’associate Giulio Battuello. I profili finance sono stati curati dal partner Gaetano Carrello, dal senior associate Federico Tropeano e dall’associate Piero Piccolo.

La famiglia Fassi è stata inoltre affiancata da KPMG nello svolgimento della financial e tax due diligence con il team composto da Bruno Nicolosi, Carlo Tosi e Massimo Agnello, da Kearney con Andrea Marinoni e Riccardo Frittoli per la business due diligence, da Stantec per l’attività di environmental due diligence con Giovanni Ranza e dal team composto da Andrea de’ Mozzi e Marco Guerra, dello Studio PedersoliGattai, per gli aspetti fiscali dell’operazione.

Ad originare e gestire il processo di cessione, affiancando la famiglia Fassi, è stato l’advisor finanziario CP Advisors, guidato dal team composto da Marco Garro, Salvo Mazzotta, e Giovanni Nucera.

Il fondo Investindustrial è stato inoltre affiancato da BCG per la business due diligence, con il team composto da Dario De Sanctis e Giovanni Zanalda e da PwC per la due diligence finanziaria con Francesco Giordano e Domenico Creanza.

Il Gruppo Fassi, fondato ad Albino nel 1965 da Franco Fassi, è leader nella fornitura di tecnologie e sistemi per il sollevamento (gru idrauliche per autocarro con l’azienda e lo storico marchio Fassi e la partecipata Jekko), di sistemi per l’industria forestale (con le aziende e i marchi Cranab, Vimek e Slagkraft) e per l’industria del riciclo (con le aziende e i marchi Cranab e Marrel).

Il Gruppo, guidato dal CEO Giovanni Fassi, con un fatturato atteso di circa Euro 470 milioni, opera in più di 80 paesi con una rete capillare di concessionari esclusivi, ed impiega oltre 1.600 dipendenti tra società produttive e filiali commerciali in 9 paesi: Italia, Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Spagna, Portogallo e Malesia. Le soluzioni tecnologiche del Gruppo forniscono una vasta gamma di prodotti con applicazioni in diversi settori e mercati quali costruzioni, ferroviario, forestale, industriale, logistica, minerario, navale, oil & gas, militare e riciclo.

Da sempre caratterizzato da una forte integrazione verticale, con circa il 90% dei componenti prodotti internamente, il Gruppo Fassi vanta una presenza industriale globale ed opera con 18 stabilimenti, di cui 11 in Italia, 2 in Francia, 4 in Svezia ed 1 in Malesia, ai quali si aggiungono i siti produttivi di Forez Bennes, l’azienda francese acquisita ad agosto 2023 che da oltre 50 anni produce e installa cassoni ribaltabili.