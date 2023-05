Sì alla messa alla prova anche se la parte civile in udienza si oppone di Patrizia Maciocchi

La Cassazione, con la sentenza 19931 depositata ieri, respinge il ricorso della parte lesa ed esclude una violazione dell’articolo 464-quater del Codice di rito penale









Legittimo il via libera del giudice alla messa alla prova per l’imputato malgrado l’opposizione della parte civile, se questa ha depositato memoria e partecipato con il suo difensore al dibattimento, anche se non ascoltata personalmente. La Cassazione, con la sentenza 19931 depositata ieri, respinge il ricorso della parte lesa ed esclude una violazione dell’articolo 464-quater del Codice di rito penale che prevede l’obbligo per il giudice di sentire le parti e la persona offesa, a tutela del contraddittorio...