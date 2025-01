SI – Studio Inzaghi: accordo per assistenza legale continuativa pro-bono al Fondo Forestale Italiano

Tommaso Fiorentino

SI – Studio Inzaghi, studio legale specializzato nel real estate, annuncia di aver firmato un accordo di assistenza continuativa pro-bono con il Fondo Forestale Italiano.

Il Fondo Forestale Italiano è una fondazione che ha l’obiettivo di preservare la biodiversità e arginare il consumo di suolo. A tal fine si occupa di individuare e acquisire aree boschive ed ex agricole per favorirne la rinaturalizzazione a vantaggio della vita animale e vegetale.

Attualmente il Fondo è proprietario di circa 247 ettari di bosco, cui si aggiungono 346 ettari nelle 45 proprietà affiliate.

L’accordo prevede che SI – Studio Inzaghi presti attività di consulenza in relazione ai profili legali e fiscali nell’ambito delle attività svolte dal Fondo Forestale Italiano, compresa l’acquisizione di aree e terreni.

L’accordo rientra all’interno dell’approccio Esg oriented adottato dallo Studio, che quotidianamente si impegna a ridurre l’impatto ambientale attraverso l’adozione di pratiche eco-sostenibili, come la digitalizzazione dei processi, la riduzione degli sprechi e l’utilizzo responsabile delle risorse.

“L’accordo con il Fondo Forestale Italiano – spiegano Guido Inzaghi, managing partner e Tommaso Fiorentino, partner, di SI – Studio Inzaghi - si inserisce perfettamente all’interno di una tendenza che ci vede sempre più impegnati in operazioni di real estate che non comportino il consumo di nuovo suolo, ossia operazioni di rigenerazione urbana. Non a caso abbiamo posto la nostra sede di Milano nel rinnovato edificio storico “Torre Velasca”, che costituisce esso stesso un esemplare intervento di rigenerazione urbana.

Si tratta di un trend in atto già da diverso tempo e che, anche grazie alle recenti norme europee in materia di consumo di suolo, è ormai centrale nel settore immobiliare e di conseguenza nella nostra attività di assistenza legale. Grazie all’accordo sottoscritto con il Fondo Forestale Italiano compiamo un passo ulteriore in questa direzione.

La visione ESG dello Studio, poi, si concretizza nell’importante attività di volontariato e consulenza pro bono che coinvolge quotidianamente tutti i professionisti di SI – Studio Inzaghi”.

Aggiunge Emanuele Lombardi, presidente del Fondo Forestale Italiano: “Come presidente del Fondo Forestale Italiano esprimo il mio entusiasmo per la preziosa collaborazione offerta gratuitamente dallo Studio Inzaghi. Questo importante gesto etico aiuta l’azione senza scopo di lucro della nostra Fondazione a salvaguardia dei boschi e della biodiversità. Acquisiamo i terreni, con boschi e foreste, con la sola finalità di proteggerli e la difesa efficace della Natura non è un cammino facile ma è una battaglia doverosa da combattere con lungimiranza su innumerevoli fronti, tra i quali quello legale e quello dei costi da sostenere. Solo attivando collaborazioni con più attori sociali possiamo perseguire, diffondere e condividere al meglio i nostri intenti”.