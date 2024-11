SI – Studio Inzaghi con Bologna FC nell’accordo con WeBuild per la ristrutturazione dello stadio Dall’Ara

Tommaso Fiorentino, Marco Padovan

SI – Studio Inzaghi ha affiancato Bologna FC 1909 nell’accordo firmato con Webuild, con diritto di esclusività fino al 31 dicembre 2027, finalizzato allo svolgimento degli ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per la ristrutturazione e riqualificazione in modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction) dello Stadio Dall’Ara.

L’iniziativa è parte di un più ampio progetto in PPP (Partenariato Pubblico Privato) sviluppato dal Club con il Comune di Bologna.

SI – Studio Inzaghi, attraverso un team composto dal managing partner Guido Inzaghi e dal partner Tommaso Fiorentino, affianca Bologna FC nella procedura per la concessione di costruzione (ammodernamento) e gestione dello stadio Dall’Ara, inclusi tutti i successivi contratti di finanziamento, appalto e corporate per il setup della società veicolo. La equity partner Ivana Magistrelli ha curato i profili contrattualistici nell’ambito dell’accordo di esclusività firmato tra le parti fino al 31 dicembre 2027.

Studio Legale Padovan affianca Webuild S.p.A. nella stipula dell’accordo per la ristrutturazione dello storico stadio bolognese. Un team legale multidisciplinare, composto dagli avvocati Marco Padovan, Michele Bonomini e Chiara Guardamagna, ha seguito gli aspetti contrattuali e pubblicistici del progetto per conto di Webuild.

Dichiara l’avv. Padovan: “E’ un onore assistere, ancora una volta, Webuild, in particolare per un progetto così significativo per la città di Bologna e il mondo dello sport”.