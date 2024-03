SI – Studio Inzaghi continua a crescere e annuncia l’ingresso di Federica Ceola

Federica Ceola

SI – Studio Inzaghi, associazione professionale specializzata nel real estate, prosegue il proprio percorso di crescita e annuncia l’ingresso di Federica Ceola nel ruolo di senior associate.

Dopo i recenti ingressi di Angela Ruotolo e Margherita Gattulli, lo studio costituito a gennaio 2024 per iniziativa del managing partner Guido Alberto Inzaghi e delle due socie equity Ivana Magistrelli e Silvia Gnocco, prosegue nel percorso di rafforzamento del proprio team continuando ad attrarre talenti dal mercato, che decidono di sposare l’approccio che abbina l’organizzazione paragonabile ad un dipartimento di una law firm internazionale, all’attenzione al cliente tipica di una boutique.

Federica Ceola proviene da Jones Day, dove ha maturato oltre due anni di esperienza, dopo aver trascorso i precedenti sette anni all’interno del dipartimento real estate di DLA Piper.

Federica ha altresì lavorato nel dipartimento real estate di DLA Piper Londra nel 2019, esperienza che le ha consentito di approfondire il mercato immobiliare anglosassone e la relativa normativa.

Specializzata in diritto amministrativo e in particolar modo in diritto urbanistico, edilizio ed ambientale, Federica, nel corso della propria esperienza, ha assistito primari operatori del settore immobiliare nazionali e internazionali, tra cui fondi di investimento e società di gestione del risparmio, nell’ambito di sviluppi ed operazioni immobiliari di diverse asset class, tra cui residenziale, commerciale, uffici, logistica, hotel, senior housing, co-living, sociosanitario e sanitario.

“Siamo davvero soddisfatti di poter accogliere in studio Federica Ceola – commenta il managing partner Guido Alberto Inzaghi – il suo ingresso rappresenta un’ulteriore conferma di quanto il mercato abbia intuito la natura e l’approccio del nostro studio già da queste prime settimane di attività. Federica è una professionista con un’importante esperienza internazionale e sono certo che darà un contributo fondamentale nel nostro percorso di crescita, nel quale abbiamo l’obiettivo di affermarci come il punto di riferimento per gli investitori real estate nelle operazioni immobiliari del mercato italiano”.