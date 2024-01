Simmons & Simmons nell’acquisizione di Termenergie da parte di GETEC

Mauro Pisapia e Marco Muratore

Simmons & Simmons ha assistito GETEC Italia S.p.A., piattaforma italiana del Gruppo GETEC, leader europea nella fornitura di servizi di efficienza energetica in favore di clienti real estate ed industriali, nell'operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Termenergie S.r.l., società neocostituita e nella quale sono state conferite le attività ESCo della Collino & C..

Il team di Simmons & Simmons è stato coordinato dai partner Mauro Pisapia e Marco Muratore e composto dall’associate Dalia Abbate e dalle trainee Carla Nuzzolo e Alice Barlera per gli aspetti M&A e dall’associate Luigi Gabriele Bulfamante e dalla trainee Valeria Benedetti per gli aspetti giuspubblicistici.

Ginini Antipode ha assistito GETEC nell’attività di Due Diligence finanziaria e fiscale con un team coordinato dal partner Andrea Averna composto dalla senior manager Laura Montelisciani per gli aspetti tax e dal manager Roberto Croce per gli aspetti finance.

Collino & C. si è avvalsa di un M&A team coordinato da Andrea Bariggi per la due diligence e il closing, con l’assistenza dell’Avv. Piero Marchelli per gli aspetti legali e giuspubblicistici, e del Prof. Luca Viarengo e Dott. Comm. Filippo Bisso per gli aspetti finanziari e fiscali.