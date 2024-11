Simmons & Simmons con Netafim nell’acquisizione di Tecnir

Ariel Nachman e Paolo Guarneri

Simmons & Simmons ha assistito Netafim Italia, azienda attiva nella commercializzazione dei più avanzati ed innovativi componenti per sistemi d’irrigazione in Italia, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Tecnir S.r.l., azienda specializzata in vendita e installazione impianti di irrigazione, da Angelo Ricci e Elisabetta Malavolti.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dal partner Ariel Nachman e composto dal managing associate Paolo Guarneri, dall’associate Martina Scottà e dalla trainee Alice Barlera.

I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Damiano Carroli dello Studio Legale Associato Albonetti Carroli e dal dott. Filippo Fabbri dello Studio Dati.