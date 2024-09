Simmons & Simmons nel primo investimento in Italia di Lionheart Capital

Ariel Nachma, Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli

Simmons & Simmons ha assistito Lionheart Capital, società di investimento con sede a Miami, nella sua prima operazione in Italia.

L’operazione ha avuto ad oggetto l’acquisizione delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di un veicolo societario di proprietà di Fattoria Santo Stefano S.r.l. in liquidazione.

Il veicolo è proprietario di un ramo d’azienda che include, inter alia, un complesso immobiliare ad uso turistico-ricettivo sito in Toscana nel comune di Montaione, con estensione di circa 500 ettari.

L’operazione è stata perfezionata nell’ambito di una procedura di ristrutturazione del debito a cui è assoggettata la società venditrice.

Il team multidisciplinare di Simmons & Simmons che ha curato l’operazione è stato guidato dai partner Emanuela Molinaro e Ariel Nachman e composto dal supervising associate Enrico Stefanelli e dall’associate Luigi Toscano per gli aspetti real estate e corporate della transazione, dal partner Marco Palanca e dal managing associate Davide Pellegrini e dalla associate Giulia Ricigliano per gli aspetti tax, nonché dal partner Mauro Pisapia, dal counsel Luigi Pontrelli, dalla supervising associate Martina Baraldo e dall’associate Luigi Gabriele Bulfamante per gli aspetti di diritto amministrativo.

Fattoria Santo Stefano S.r.l. in liquidazione è stata assistita da Elexia – avvocati e commercialisti con un team multidisciplinare guidato dai Partner Andrea Migliore e Valerio Menaldi per la parte legal, Nicola Cinelli e Nicolino Monaco per la parte tax.