Solo il condomino delegante è legittimato a far valere i vizi della delega assembleare di Fulvio Pironti

Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con sentenza n. 1766 pubblicata il 9 maggio 2023

Solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega assembleare scritta, non anche gli altri condòmini essendo il rapporto fra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato. E' il principio ribadito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1766 pubblicata il 9 maggio 2023.



Il caso

Un condomino chiedeva al tribunale barese l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare ritenendola inficiata in quanto ...