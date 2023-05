Sostenibilità ambientale e green economy: cui prodest?

Coratella Centro Studi, presenta il convegno dal titolo

"SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E GREEN ECONOMY: CUI PRODEST?"



Durante l'evento si discuterà della Direttiva UE 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e la responsabilità per le informazioni non veritiere. Si sosterrà quindi l'importanza della sostenibilità nella concessione e nel monitoraggio dei finanziamenti bancari alle imprese alla luce delle Linee Guida LOM. Si passerà poi alla valutazione delle o pportunità di business legate alla sostenibilità e del Carbon Credit. Il convegno si concluderà discutendo della Tecnologia e tutela dell'ambiente e delle Tecniche di indagini in materia ambientale.



Il convegno avrà luogo il prossimo 7 giugno dalle 9,30 alle 13,30 a Roma nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Piazza della Minerva n. 38.

Il Convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Roma. Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari.

I partecipanti devono accreditarsi scrivendo a: coratellacentrostudi@gmail.com (per info: 06/86328700)



Media Partner Il Sole 24 ORE



