Spetta all'avvocato sollecitare il cliente per ottenere la documentazione di Marina Crisafi

Altrimenti, secondo la Cassazione, il legale paga i danni per responsabilità professionale per il ritardo nel ricorso

E' onere dell'avvocato sollecitare il cliente per ottenere tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso. In caso contrario, il legale paga i danni per responsabilità professionale. Questo quanto si ricava dall'ordinanza n. 15271/2023 con cui la terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di un ex assistito nei confronti del proprio difensore.



I fatti

Nella vicenda, l'uomo aveva convenuto in giudizio il legale per sentirne dichiarare la condanna al risarcimento...