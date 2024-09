Squire Patton Boggs e PedersoliGattai con CDP Venture Capital e Cariplo Factory in un progetto di “venture building” nel settore di filiera nautica e logistico-portuale

Nicola Petito, Arrigo Gattai, Daniela Sabelli, Juancarlos Pirani, Francesco Cieri, Gioia Piccioni

Squire Patton Boggs e PedersoliGattai nell’innovativa operazione di “venture building” interamente dedicata alla transizione digitale delle PMI italiane che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale.

Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital ha favorito la costituzione di un venture builder dedicato alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale.

Hanno aderito al progetto di venture building, in qualità di investitori: Cariplo Factory, uno dei più rilevanti hub di open innovation in Italia, in joint venture con Bridgemaker, venture builder tedesco di primario standing; Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale; PSA Italy, che in Italia ha tre terminal container e rappresenta il 25% dell’import-export del Paese; Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso il proprio Fondo Sei - Sviluppo ecosistemi innovativi; Fondazione Compagnia di San Paolo, che sostiene lo sviluppo del territorio genovese e ligure; Friulia, Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, a supporto dello sviluppo del territorio regionale. Intesa Sanpaolo ha inoltre contribuito al progetto attraverso la consulenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’innovazione, che controlla Neva Sgr.

Il progetto “Venture Builder di Filiera Nautica e Logistico-Portuale” si propone di creare 10 nuove imprese nei prossimi 3 anni, che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital.

Squire Patton Boggs ha agito quale deal counsel assistendo CDP Venture Capital e gli altri co-investitori in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dalla partner Daniela Sabelli, coadiuvata dal senior associate Juancarlos Pirani e da Francesco Cieri.

CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con un team in-house guidato dal responsabile affari legali e societari Alessandro di Gioia, unitamente a Matteo Fittante.

PedersoliGattai ha assistito Cariplo Factory nella strutturazione dell’operazione di joint venture con Bridgemaker e nell’investimento con un team guidato dal partner Damiano Battaglia, composto dal senior associate Nicola Petito e dagli associate Arrigo Gattai e Giacomo Taidelli.

Il team legale in-house di Cariplo Factory che ha agito in riferimento all’operazione è composto da Gioia Piccioni, Head of Legal Affairs, e da Francesca Bosco, Legal Officer.

Fincantieri si è avvalsa di un team legale in-house composto da Manlio Niccolai, Head of Business and Strategic Legal Affairs, e da Simona Semmola.

Inoltre, hanno agito in riferimento all’operazione Pietro Barbieri, Legal Counsel di PSA Italy, Andrea Cauzer, Responsabile Ufficio Legale di Friulia, Matteo Mannini del dipartimento legale del Gruppo Intesa Sanpaolo e Maria Concetta Smarrelli del dipartimento legale di Fondazione Compagnia di San Paolo.