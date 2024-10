Stop alle consulenze per società o enti stabiliti in Russia

Le misure restrittive nei confronti della Russia e di persone giuridiche stabilite in quel Paese travolgono anche i servizi di consulenza giuridica, se non collegati a un procedimento giudiziario. Di conseguenza, gli avvocati o altri professionisti che svolgono attività di consulenza non possono continuare quest'attività a vantaggio della Russia o di persone giuridiche ed enti stabiliti in Russia. Lo ha affermato il Tribunale Ue con la sentenza depositata ieri (T-797/22) con la quale è stato respinto...

