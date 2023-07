Strategie di sourcing alternative di Alessandro Del Bono , Elena Armini Senior e Annalisa Olivieri *

I dipartimenti legali stanno prendendo consapevolezza del fatto che non solo ogni servizio legale può essere scomposto in compiti più dettagliati e fornito in maniera alternativa, ma soprattutto che sono attualmente disponibili fonti alternative di approvvigionamento dei servizi legali

Quali sono le modalità tramite le quali l'ufficio legale di una azienda può ottenere servizi legali?

Solo qualche anno fa a questa domanda avremmo risposto in maniera molto semplice: le uniche due soluzioni per ottenere servizi legali, infatti, erano l'insourcing e l'outsourcing; le possibilità di scelta si riducevano, quindi, allo svolgimento interno di servizi legali o all'affidamento degli stessi a studi legali esterni.

Ma non è più così. O meglio, non è più solo così.

Negli ultimi anni, infatti, i dipartimenti legali stanno prendendo consapevolezza del fatto che non solo ogni servizio legale può essere scomposto in compiti più dettagliati e fornito in maniera alternativa, ma soprattutto che sono attualmente disponibili fonti alternative di approvvigionamento dei servizi legali.

Tra queste è importante citare gli Alternative Legal Services Provider (ALSP) e il Legal Process Outsourcing (LPO). I primi sono dei fornitori di servizi legali diversi dai classici avvocati, studi legali e società di avvocati; sono, in definitiva, delle strutture non legali o para-legali che si occupano di svolgere delle attività di stampo legale o di supporto alle attività legali. I secondi, invece, rappresentano l'esportazione di servizi legali verso mercati con minori costi operativi.

Una visione aggiornata del rapporto tra dipartimenti legali italiani e strategie di sourcing emerge dal Report Survey del Legal Management Consulting (LMC) promosso da Deloitte Legal e giunto quest'anno alla terza edizione. Obiettivo del sondaggio è quello di presentare il livello di maturità degli uffici legali italiani, approfondendo temi importanti per tutti i legal counsel: dai Key Performance Indicators alla governance del dipartimento, dalle diverse forme di sourcing per l'esecuzione di servizi legali all'adozione di tecnologie legali ad hoc.



Dai dati raccolti dal sondaggio emerge che, tra le attività svolte dal dipartimento legale, la contrattualistica è tra quelle che ha la più alta percentuale di svolgimento in house (83%), seguita dalle attività di diritto commerciale e societario (73%) e dalla compliance (65%).

Tematiche attinenti al diritto penale e al diritto del lavoro vengono, invece, più spesso affidate ad esterni nella misura, rispettivamente, del 75% e del 65%.

Tra le strategie di sourcing, la Survey LMC 2023 evidenzia che il ricorso agli ALSP è sul podio, anche se distante in termini percentuali dalle opzioni classiche in-/out-sourcing: tra gli intervistati, l'utilizzo più frequente di ALSP si ha nel mondo della cybersecurity nella misura del 20%, nelle questioni legate alle tematiche ESG/CSR non oltre il 19% ed in materia di diritto dei consumatori, ma nella percentuale minima del 10%.

In tale contesto, il dato interessante è che, seppur 1 intervistato su 4 dichiara che, nella propria azienda, altri dipartimenti utilizzano shared services per le proprie attività, solo il 9% degli intervistati afferma che la propria azienda utilizza servizi di LPO per scopi legali, ad indicare che non c'è ancora perfetta osmosi tra le soluzioni adottate dal business e quelle utilizzate dal dipartimento legale.

Per far sì che ciò avvenga è, infatti, necessario che i dipartimenti legali si contaminino con logiche manageriali e di business e guardino ai propri servizi prima di tutto come valore apportato all'azienda.

* a cura di Alessandro Del Bono Managing Associate Deloitte Legal, Elena Armini Senior Associate Deloitte Legal e Annalisa Olivieri Associate Deloitte Legal