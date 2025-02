STS Deloitte a Brescia con due nuovi Partner

Andrea Menni, Giuseppe Devoti

STS Deloitte ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale portando i suoi servizi fiscali e legali a Brescia, grazie al recente ingresso di un gruppo di 12 professionisti che già operano sul territorio, provenienti da Andersen Tax & Legal, capitanati da Andrea Menni, che assumerà la carica di Partner di STS Deloitte e responsabile della sede di Brescia, e Giuseppe Devoti, anch’egli con il ruolo di Partner.

Entrambi i professionisti porteranno con sé una consolidata esperienza e una profonda conoscenza del mercato locale, contribuendo a offrire un servizio di eccellenza ai clienti dell’area.

“L’ingresso di Andrea e Giuseppe ci consente di portare anche sul territorio bresciano tutta l’ampia gamma di servizi fiscali e societari che STS Deloitte è in grado di offrire ai clienti, attraverso professionisti già presenti e ben riconosciuti a livello locale, in continuità con la nostra strategia di vicinanza alle imprese che solo una capillare presenza sul territorio può garantire”, commenta Alessandro Lualdi, Deloitte Tax & Legal Leader.

“I clienti ci chiedono sempre più un approccio multidisciplinare e specialistico nello svolgimento dei servizi e questo aspetto è stato per noi decisivo nella scelta di un grande network come Deloitte, proprio per poter soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti” ha concluso Andrea Menni.