Studi legali: Tarter Krinsky con MVC group per acquisizione negli USA

Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana con la più grande Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – ha assistito MVC GROUP, specializzato in abbigliamento outdoor e ciclismo con i marchi Castelli, Karpos e Sportful, nell’acquisizione del 70% di Zoot, azienda americana leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il triathlon.



L’operazione rientra nella strategia di crescita e di espansione dell’azienda di Fonzaso (BL) e risulta importante per il consolidamento di MVC nel mercato americano, dove opera già con una filiale da più di 20 anni.



A seguire la transazione – insieme allo studio milanese Advant Nctm per gli aspetti legali lato Italia con un team composto dagli avv. Pietro Zanoni e Alessia Trevisan - l’Italy Practice di Tarter Krinsky, con un team composto dagli avv. Giuliano Iannaccone, Gina Piazza, Marco Giovine, Federica Rigato, Victoria Galante, Anna Taruschio, Martina Calcaterra.



Con questa operazione Tarter Krinsky si conferma punto di riferimento tra gli studi legali in America per attività legali inbound di imprese italiane, ordinarie e straordinarie. Guidata dal 2011 a New York da Giuliano Iannaccone, l’International Practice copre con desks dedicati diversi paesi, e si compone di un gruppo multidisciplinare di avvocati e professionisti in oltre 20 aree di competenza, a livello domestico e cross-border.



Fondato nel 1946 dalla famiglia Cremonese, oggi alla terza generazione, MVC Group è partecipato al 40% dal fondo Equinox e nel 2022 ha raggiunto un fatturato consolidato di 132,4 milioni di euro.