Studio Carabba con IP per il closing della cessione del business relativo alle carte carburanti ad Edenred.

Italiana petroli (IP), la principale azienda privata italiana operante nel settore dei carburanti e della mobilità, con l’assistenza legale di Studio Carabba, ha perfezionato il closing per la cessione ad Edenred del business relativo alle carte carburanti che comprende un portafoglio di circa 50.000 clienti B2B.

Il closing dell’operazione, avviata nel marzo 2024, era subordinato, tra l’altro, all’approvazione delle autorità competenti.

Studio Carabba ha assistito IP con un team guidato dal partner Luca Mendicini, per gli aspetti legali e contrattuali, coadiuvato dal partner Luca Albanese, per gli aspetti antitrust, il tutto in coordinamento con il team di IP composto dal direttore M&A e corporate development Leonardo Caputo, con la supervisione, per gli aspetti legali, del general counsel Giuseppe Biacca e della senior legal counsel Maria Francesca Scaramella.

ADVANT Nctm ha assistito Edenred, per ciò che concerne gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Michele Motta e dal counsel Marco Cosa, coadiuvati dalla senior associate Lucilla Casati e dall’associate Paola Giordano e, per ciò che concerne gli aspetti fiscali, con un team guidato dal partner Barbara Aloisi, coadiuvata dal counsel Andrea Mantellini e dalla managing associate Irene Aquili. Gli aspetti antitrust dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Francesco Mazzocchi, coadiuvato dall’associate Manuela Becchimanzi.