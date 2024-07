Südtirol Pharma acquista la storica farmacia al Duomo di Trento

Marco Aurelio Mazzoni, Luca Oliver

Proseguono le acquisizioni di Südtirol Pharma che, dopo le recenti acquisizioni in Alto Adige, ha recentemente acquisito la storica Farmacia Dall’Armi in piazza Duomo a Trento che era stata fondata nel 1450 e, negli ultimi 75 anni, è stata gestita dalla famiglia Pattini.

Südtirol Pharma è stata assistita dal SLT Strategy Legal Tax - Bolzano con il partner Marco Aurelio Mazzoni, mentre per la Farmacia Dall’Armi è intervenuto lo studio Novembre & Oliver di Trento con i partner Luca Oliver e Sergio Novembre, mentre gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio trentino Alfredo Dondi.

Costituita all’inizio del 2024, in soli 6 mesi Südtirol Pharma ha acquisito 2 farmacie di cui una a Bolzano, la ex Farmacia Gilli, ed ora 1 storica farmacia di Trento. Nel portafoglio dei soci di Südtirol Pharma si contano anche la Farmacia Ferrari a Bolzano e l’Alpenpharma, unica parafarmacia presente all’Alpe di Siusi. Queste acquisizioni si collocano in un percorso di creazione di una rete di farmacie in Trentino Alto Adige per valorizzarne le potenzialità nel rispetto dell’identità territoriale.