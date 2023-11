T4P, CDP Venture Capital, 360 e Simon Fiduciaria investono in CarpeCarbon: LCA studio legale advisor per l’operazione

Tech4Planet, Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico sulla Sostenibilità ambientale promosso da CDP Venture Capital, CDP Venture Capital SGR s.p.a. in nome e per conto del “Fondo Piemonte Next - Comparto Due”, 360 Capital Partners SAS e al Club degli Investitori, hanno partecipato all’investimento pre-seed in CarpeCarbon s.r.l. SB, start up innovativa attiva nel settore della “cattura” della CO2 atmosferica attraverso un sistema di Direct Air Capture ad alta efficienza energetica, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 1.765.000.



L’apporto di capitale consentirà alla società e ai suoi founder, Giuliano Antoniciello, Federico Antoniciello, Chiara D’Adamo, Giovanni Ulfo ed Edoardo Monaco di supportare finanziariamente, lo sviluppo dell’Attività della Società e, in particolare, di implementare e realizzare il Business Plan per gli anni 2023-2027, nonché partecipare al programma di “Business Creation” erogato da PoliHub nell’ambito del Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico della Sostenibilità.



LCA Studio Legale ha assistito CDP Venture Capital SGR e il relativo veicolo Tech4Planet con il team di Emerging Company e Venture Capital guidato da Andrea Messuti e composto da Paolo Vitaloni (in foto).



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio in Milano, dottoressa Alessandra Radaelli, co-founder dello Studio Ricci-Radaelli.