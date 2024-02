Tabella nazionale sulle “macrolesioni”: così gli importi sacrificano i casi gravi

Di conseguenza in presenza di postumi oggettivamente più gravi, perché così quantomeno ritenuti dal Legislatore, si attribuisce un coefficiente di incremento al fine di individuare il valore economico di ciascun punto che si riduce progressivamente



ll Consiglio dei ministri ha approvato il 16 gennaio scorso lo schema di Dpr contenente il regolamento recante la tabella unica nazionale per la liquidazione delle cosiddette “macrolesioni alla persona” (o lesioni di non lieve entità). Ebbene, con questo atto del Governo è partito l’iter che prevede vari passaggi procedurali e che si spera porterà al varo di valori uniformi per tutti il territorio nazionale. La questione è stata già oggetto di un primo esame sulle pagine di questa Rivista (si veda...