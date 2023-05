Targa Telematics perfeziona l'acquisizione di Viasat Group. Gli studi coinvolti

Franco Agopyan, Federico Bal e Marcello Bragliani









Targa Telematics S.p.A., portfolio company di Investindustrial VII LP, attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche IoT, Smart Mobility e altre piattaforme digitali per il mercato assicurativo e della mobilità, ha annunciato di aver perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Viasat Group S.p.A., società che fornisce servizi di sicurezza satellitare e IoT. L'operazione è stata finalizzata a seguito dell'approvazione dell'Autorità Antitrust in Italia e Spagna e del positivo completamento della procedura Golden Power in Italia.



Questa operazione segna la nascita di uno dei principali player globali nell'ambito dell'IoT e dello sviluppo di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa, contraddistinto da un forte presidio in otto Paesi europei – Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania – a cui si aggiunge anche una società in Cile.



Chiomenti ha assistito Targa Telematics con un team guidato dal partner Franco Agopyan e composto dal managing associate Mario Pelli Cattaneo, dal senior associate Tommaso Caciolli e dall'associate Matteo Festa. I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Cristoforo Osti con il senior associate Antonino Cutrupi, mentre i profili golden power e FDI dal partner Giulio Napolitano, con gli associate Luca Masotto e Tommaso Mazzetti di Pietralata.



Latham & Watkins ha assistito Targa Telematics nella negoziazione del contratto di finanziamento a Targa Telematics, con il partner Marcello Bragliani e gli associate Erika Brini Raimondi, Simona di Marcantonio ed Eleonora Toffoli.



I venditori sono stati assistiti da Gattai, Minoli, Partners con un team guidato dal partner Bruno Gattai e dal partner Federico Bal e composto dalla counsel Carolina Gattai e dall'associate Alice Paini per gli aspetti corporate, dal partner Gianluca Coggiola e dall'associate Alessia Abate per gli aspetti finance, dal partner Damiano Battaglia e dall'associate Giacomo Taidelli per i profili golden power e dalla counsel Fabiana Campopiano per i profili antitrust.