Target cresce ancora Entra il Team Venture Capital di Roberto Nigro

Team

A partire da oggi, 3 giugno 2025, Roberto Nigro e l’intero suo team composto da Sveva Ricci, Sara Aratari e Giordana Rossi si aggregheranno a TARGET.

Il nuovo gruppo di professionisti rafforzerà le attività di TARGET nel Corporate M&A apportando competenze principalmente nel settore del Venture Capital nel quale il team che fa capo a Roberto Nigro è uno dei principali player del mercato italiano.

A quattro anni dalla sua costituzione, TARGET procede nel proprio percorso di crescita dopo l’ingresso, a inizio 2025, degli 11 professionisti dello studio hi.lex & RaffaelliSegreti.

TARGET, fondato nel 2021, arriva a contare 44 professionisti, di cui 16 soci.

Dichiarazioni

Pietro Villa, partner di TARGET, ha dichiarato:

TARGET è stato fondato con l’obiettivo di coniugare la natura di studio boutique, focalizzato sulle operazioni straordinarie, con le capacità di esecuzione, in settori di attività diversificati ma sinergici tra di loro, tipiche di studi di più grandi dimensioni.

L’ingresso del team che fa capo a Roberto Nigro – a così breve distanza dall’ingresso dei colleghi ex hi.lex & RaffaelliSegreti – amplia la nostra offerta in un settore di attività strategico ed altamente sinergico con le altre practice dello studio. Rappresenta un ulteriore importante passo verso l’obiettivo che ci siamo proposti che continueremo a perseguire con determinazione.

Roberto Nigro, partner di TARGET ha dichiarato:

Sono molto felice di poter contribuire al progetto di TARGET aggiungendo un ulteriore tassello alla sua proposta professionale così che – lo studio possa proporsi con ancora maggiore credibilità come un punto di riferimento per clienti italiani ed esteri soprattutto nelle operazioni straordinarie; l’attenzione alla qualità ed una forte presenza al tavolo negoziale dei partner di riferimento, che caratterizzano la modalità operativa di TARGET, sono anche la chiave distintiva con la quale, con il mio team, mi presento sul mercato.

L’affinità di approccio e la schiettezza delle relazioni interpersonali fortemente connotate da un approccio collaborativo e “team oriented” sono risultate di immediata evidenza fin dal primo confronto rendendo la loro proposta molto attraente.

In particolare, io e le mie colleghe siamo rimasti particolarmente impressionati, nelle conversazioni che hanno portato alla scelta, dall’approccio di TARGET che – pur dotato di un Comitato Esecutivo autorevole per esperienza e composizione – valuta ogni aggregazione in modo realmente collegiale con un diretto coinvolgimento di tutti i soci così che il nuovo ingresso risulti la conseguenza di scelte collettive e condivise. Sono sicuro che faremo molto bene insieme e che l’integrazione in TARGET sarà rapida e molto semplice.