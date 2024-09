Tecnologia variegata da scegliere in base a costi e formazione

Il mondo dell’avvocatura è oggi chiamato a confrontarsi con una proliferazione (probabilmente senza precedenti) di nuove tecnologie che hanno le potenzialità per sostenere il professionista nel proprio lavoro. E tali strumenti, oltre a essere numerosi e in costante aggiornamento, hanno spesso caratteristiche in grado di differenziarli in maniera sostanziale e che risultano dunque più o meno appropriati a seconda delle necessità dell’avvocato. Si pone, dunque, un quesito fondamentale per quest’ultimo...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi