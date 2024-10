Tic Tac sceglie Green Sustainable Packaging

Francis De Zanche, Ilaria Belluco, Riccardo Manfrini

Tic Tac S.r.l. (“Tic Tac”) azienda con sede a Thiene, fondata dalla famiglia Miotto sceglie di entrare nel gruppo Green Sustainable Packaging S.p.A. (“GSP”) che, con il coordinamento del fondo Alcedo V, ha costituito un gruppo diversificato nel settore del packaging sostenibile e della stampa digitale.

Tic Tac è stata pioniere in Italia nello sviluppo della stampa digitale attraverso il canale e-commerce, anche grazie ad un sito web-to print dedicato (https://www.tictac.it/) e diventerà il riferimento nel gruppo per queste tecnologie.

“Il settore in Italia è ancora troppo frammentato e la creazione di un gruppo di dimensioni significative apre grandi opportunità per una realtà come Tic Tac. Svilupperemo delle sinergie commerciali che miglioreranno la sostenibilità dei nostri investimenti, al contempo metteremo a disposizione del gruppo la nostra piattaforma e-commerce” afferma Giancarlo Miotto AD della società.

La famiglia Miotto entrerà nel capitale di GSP e rimarrà nel management di Tic Tac.

“La scelta di aggregarsi è un percorso utile per tante aziende eccellenti del nostro territorio e che ben si combina con l’obiettivo di assicurare continuità. In questo modo si tutela l’occupazione e può iniziare un nuovo ciclo di crescita grazie alla condivisione di know how di ciascuna realtà. Solo con dimensioni opportune un’azienda può dotarsi di sistemi di compliance e controllo interno, reti commerciali o R&S sempre più indispensabili per competere” così Giovanni Cattelan consulente strategico di Tic Tac.

“Vogliamo innanzitutto dare il benvenuto a Giancarlo e a tutto il suo Team. Con l’entrata di Tic Tac nel Gruppo si aggiunge un altro importante tassello al nostro programma di sviluppo e aggregazione, rispondendo alle sempre crescenti esigenze del mercato. Le specificità del web-to-print andranno a integrarsi con il mondo prettamente industriale delle nostre aziende, garantendo ulteriore sinergia e dinamicità al progetto. L’aumento delle proposte in termini di materiali, soluzioni, prodotti e la possibilità per i nostri clienti di attingere alla fruibilità del servizio just in time tipico dell’e-commerce renderanno il nostro Gruppo un unicum nel panorama del packaging e della comunicazione” dichiara Marco Scantamburlo, CEO del gruppo GSP.

La famiglia Miotto è stata assistita da Giovanni Cattelan.

Adacta Advisory ha agito come advisor finanziario dell’operazione con Francis De Zanche ed Antonio Micci.

Per Tic Tac gli aspetti legali sono stati seguiti dallo Studio Legale Grimaldi Treviso, con Riccardo Manfrini, Francesca Segato e Michele Cestaro, mentre per GSP l’operazione è stata seguita da CBA, nello specifico da Ilaria Antonella Belluco, partner del dipartimento di Corporate, M&A e Private Equity, che ha guidato un team multidisciplinare in cui sono intervenuti, oltre ad Alessia Crozzoli, Gianvito Riccio per gli aspetti giuslavoristici e Giovanna Boschetti per i profili di compliance.