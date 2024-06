Tirocinanti in Cassazione: al via la selezione

Al via la nuova selezione per i tirocini in Cassazione. È stato pubblicato infatti il bando per la selezione di 40 tirocinanti che svolgeranno la formazione ex articlo 73 Dl 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) presso la procura generale della Suprema Corte, a partire dal prossimo ottobre e sino ad aprile 2026, per una durata complessiva di 18 mesi.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla formazione i laureati in giurisprudenza (con corso di laurea almeno quadriennale) e i laureandi...