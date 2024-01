Toffoletto De Luca Tamajo rinnova il CdA

Franco Toffoletto

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale che si occupa di diritto del lavoro e consulenza del lavoro, chiude il 2023 con un incremento del fatturato dell’6,5% e nomina il nuovo CdA.

L’Assemblea dei Soci riunitasi il 12 gennaio ha rinnovato il CdA che sarà composto dai partner Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Massimo Dramis, Roberto Corno, Valeria Morosini, Paola Pucci, Andrea Bortoluzzi – responsabile delle sedi di Venezia e Treviso - e Maddalena Paroletti – responsabile della sede di Genova. Il CdA ha inoltre confermato l’avvocato Franco Toffoletto nel ruolo di Managing Partner ed approvato le linee strategiche del piano di sviluppo pluriennale.

«Abbiamo chiuso un 2023 di molte soddisfazioni, dal consolidamento della presenza territoriale con l’apertura della dodicesima sede a Treviso al completamento del percorso di ampliamento dell’offerta di servizi a 360 gradi dedicati alle aziende tra assistenza legale, consulenza per le risorse umane e aspetti fiscali del rapporto di lavoro – commenta l’avvocato Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. – Abbiamo obiettivi ambiziosi che vogliamo concretizzare nell’ambito della strategia che ci porterà al 2025, centesimo anno di attività dello Studio. Tra i punti principali la managerializzazione della governance e ulteriori investimenti in R&D per lo sviluppo di nuovi prodotti legali-digitali.»Dal 2021 l’organizzazione interna di Toffoletto De Luca Tamajo ha assunto un modello manageriale introducendo alcune figure chiave: accanto al CdA e all’Assemblea dei Soci che definiscono le linee guida di sviluppo, sono state inserite le figure del Direttore Generale e l’Office Manager, responsabili anche della gestione finanziaria e delle risorse dello Studio, il CTO che sovrintende a tutta l’architettura tecnologia ed allo sviluppo del software, ed una crescita del dipartimento di Research & Development. Tra gli obiettivi che si concretizzeranno a breve, anche un ulteriore espansione del dipartimento marketing con l’ingresso di competenze maggiormente commerciali.

In questa strategia si inserisce, in particolare, la continua implementazione di Futuhro la cui versione 2.0 è stata rilasciata nel 2023. «Si tratta di un prodotto evoluto che utilizza la tecnologia per rendere più efficace ed efficiente il rapporto con il cliente e quello del cliente con le proprie risorse umane e la loro gestione – spiega ancora Toffoletto. - Per poter offrire prodotti così sofisticati, abbiamo la necessità che la conoscenza dello studio e le competenze siano aggiornate e gestite con approccio innovativo. Con questo obiettivo abbiamo incrementato gli importanti investimenti in formazione interna che coinvolgono tutti i professionisti, a qualsiasi livello, oltre allo sviluppo continuo del sistema di knowledge management che ci consente di condividere e sviluppare contenuti efficientando il processo produttivo e controllando la qualità del processo e del prodotto, a beneficio dei clienti».