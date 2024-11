Tonucci & Partners si rafforza con due nuovi professionisti esperti in diritto tributario e assicurativo

Cristina Mazzamauro

Lo Studio Legale e Tributario Tonucci & Partners rafforza il proprio team di legali con l’ingresso di due nuovi professionisti di altissimo profilo che vanno a consolidare ulteriormente le competenze in ambito tributario e assicurativo dello studio.

Valentina Guzzanti, avvocato tributarista con oltre 20 anni di esperienza, si unisce al team dopo una lunga collaborazione con lo Studio Fantozzi e Associati. Laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, Guzzanti si è specializzata in fiscalità delle imprese e dei gruppi, contenzioso tributario e fiscalità internazionale. Grazie alla sua vasta esperienza e conoscenza delle normative comunitarie e nazionali, l’avvocato si inserisce come figura di riferimento nelle consulenze legali relative a pianificazioni fiscali strategiche e controversie di merito e legittimità. Il suo profilo è arricchito dalla partecipazione a numerosi progetti di fiscalità immobiliare e sportiva ed ha maturato significativa esperienza nel settore della fiscalità dell’arte.

Antonio Scognamillo si unisce invece al dipartimento assicurativo e fondi, con il ruolo di esperto nella gestione dei rischi e nell’assicurativo. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche all’Università di Sassari e con un MBA della Bologna Business School, Scognamillo vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore insurance. Ha ricoperto ruoli apicali presso alcune delle più grandi compagnie assicurative italiane e internazionali, tra cui Allianz e Amissima Assicurazioni. Nel corso della sua carriera, ha guidato direzioni vendite, commerciali e di marketing, gestendo con successo la distribuzione dei prodotti assicurativi e la consulenza per medie e grandi imprese. Oggi è attivo nella specialità M&A, in particolare nel settore insurance.

“Siamo felici di accogliere grandi professionisti nel nostro team - ha spiegato Cristina Mazzamauro, partner di Tonucci & Partners e componente del Comitato di Gestione dello Studio - la loro comprovata esperienza e il loro impegno verso l’eccellenza professionale sono perfettamente in linea con i nostri valori e la nostra visione strategica. Questi nuovi ingressi rappresentano un passo importante nel nostro percorso di crescita e rafforzamento, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un servizio sempre più qualificato e multidisciplinare”.