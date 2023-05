Trevisan & Cuonzo, le certificazioni come impegno sociale e di business

Gabriele Cuonzo









Lo studio legale Trevisan & Cuonzo ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 14001:2015 che valuta la gestione delle organizzazioni a favore della sostenibilità ambientale nei luoghi di lavoro.



L'attestazione ottenuta dimostra ancora una volta l'impegno dello studio verso la corretta gestione dei propri processi a favore di collaboratori, clienti e della collettività. Oltre infatti ai recenti investimenti sulla valorizzazione e crescita professionale delle risorse interne, sempre con un occhio attento al tema della diversity, lo studio si è recentemente dotato di una chiara policy ambientale e ha messo in atto una serie di politiche interne per ridurre gli sprechi e il consumo di energia.



A novembre 2022 invece, Trevisan & Cuonzo ha ottenuto il riconoscimento di Great Place to Work ® Certified, un traguardo che sottolinea come il benessere dei collaboratori e un clima organizzativo basato su relazioni di fiducia reciproca tra tutte le persone - indipendentemente dal ruolo, genere, orientamento sessuale o seniority - rappresentino una priorità. Lo studio è inoltre attualmente impegnato nel processo di ottenimento di ulteriori certificazioni dedicate, tra l'altro, alla corretta gestione e sicurezza delle informazioni, anche questo tema sempre più rilevante per i clienti.



"Il rispetto e la promozione dei valori ESG sono sempre più al centro delle policy e della reputazione di aziende, così come del nostro studio. Crediamo fermamente nell'importanza della salvaguardia dell'ambiente e siamo sempre stati propositivi nel perseguire obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività" - commenta l'Avv. Gabriele Cuonzo, Managing Partner dello studio che aggiunge – "alcuni clienti, soprattutto internazionali, nelle loro lettere di engagement ci chiedono ormai espressamente l'ottenimento di specifiche certificazioni, che rappresentano dunque un requisito fondamentale per un rapporto professionale di fiducia".