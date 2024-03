Trevisan & Cuonzo rafforza la squadra con Gordon Harris nuovo of Counsel

A partire dal 1° aprile 2024, Gordon Harris inizierà a collaborare con lo studio Trevisan & Cuonzo in qualità di “of Counsel”.

Gordon Harris è una figura di spicco nel panorama internazionale della proprietà intellettuale e vanta una esperienza trentennale nella gestione di importanti contenziosi e transazioni di dimensione globale in materia IP. Tra i diversi incarichi, Gordon è stato partner e membro del Global IP Leadership Team di uno studio internazionale con sedi in Canada, Europa e Cina.

In Trevisan & Cuonzo avrà il compito di rafforzare il profilo internazionale dello studio e fornire consulenza ai clienti italiani nell’ideazione di strategie efficaci, sia all’interno del mercato internazionale che sul territorio nazionale. La clientela italiana richiede infatti sempre più assistenza globale nella gestione dei propri portafogli IP: Harris, con la sua esperienza del panorama IP a livello europeo e internazionale, grazie anche all’importante network costruito negli anni, contribuirà a fornire un forte valore aggiunto per progetti transnazionali dello Studio.

A livello internazionale Gordon Harris, che fin dagli inizi è stato coinvolto nell’evoluzione del Tribunale Unificato dei Brevetti, fornirà preziosi imput sul potenziale della divisione italiana, già in essere a Milano da giugno 2023, e della nuova sede centrale milanese a partire da giugno 2024. Essendo uno dei professionisti più esperti nel settore della proprietà intellettuale nel Regno Unito, Harris supporterà, inoltre, Trevisan & Cuonzo nel rafforzare i rapporti con i gli studi legali del Regno Unito, in particolare alla luce dell’importanza fondamentale che i tribunali britannici hanno acquisito nelle cause brevettuali ad alto rischio, dopo l’istituzione dell’UPC – Tribunale Unificato dei Brevetti - e la Brexit.

“Sono entusiasta di avere l’opportunità di lavorare in uno studio di altissimo profilo, focalizzato sulla proprietà intellettuale, quale e’ Trevisan & Cuonzo”, commenta Gordon Harris. “Negli ultimi anni mi sono concentrato molto sul Tribunale Unificato dei Brevetti, quindi la possibilità di lavorare con uno studio, che sarà sede della Divisione Centrale di Milano, mi attrae molto. Conosco alcuni membri del team da oltre 25 anni, quindi non sarà difficile collaborare con loro. Condividiamo gli stessi valori in termini di qualità e attenzione al cliente. Pertanto non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi colleghi”.

“ Per Gabriele Cuonzo, Managing Partner di Trevisan & Cuonzo Gordon è un amico che conosciamo da molti anni, avendo lavorato insieme in diversi casi multigiurisdizionali di grande impatto. Siamo molto lieti di avere l’opportunità di collaborare a stretto contatto con lui e sappiamo che il suo impegno nel fornire servizi di alto livello ai clienti si adatterà perfettamente agli obiettivi del nostro studio. Sono sicuro che alla clientela italiana, anche con l’aiuto di Gordon Harris, potremo trasmettere al meglio le opportunità di sviluppo di progetti transnazionali per la difesa e sfruttamento, anche economico, dei propri asset”.