Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana di Giuseppe Cassano

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 20 e il 24 marzo 2023

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello trattano i temi dell'eredità beneficiata, dell'azione revocatoria (in riferimento al fondo patrimoniale), dell'espropriazione per pubblica utilità e, infine, della surrogazione dell'assicuratore.

Da parte loro i Tribunali sono chiamati a pronunciarsi in tema di diligenza degli istituti bancari, personalizzazione del danno non patrimoniale, responsabilità professionale dell'avvocato, lavoro alle dipendenze di società a controllo pubblico, contratto...