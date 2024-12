Tutti gli Advisor coinvolti nell’acquisizione di Deenova da parte di Equiter

Leonardo Graffi, Valentina Santini, Davide Proverbio, Umberto Nobile, Roberto Rovero, Roberto de Bonis

White & Case, Deloitte, Eversheds Sutherland, EY, CREA Avvocati e LCA Studio Legale hanno fornito consulenza nell’ambito dell’acquisizione del gruppo Deenova da parte di Equiter Infrastructure II, fondo gestito da Ersel AM. L’operazione vedrà anche l’ingresso nella compagine sociale del fondo Amundi Private Equity Italia (Apei), in aggiunta al reinvestimento del fondatore Sergio Giglio. L’operazione, soggetta alle consuete clearances regolamentari, vedrà HIG Capital uscire dal capitale di Deenova.

Deenova, azienda italiana leader in Europa nella fornitura di soluzioni di automazione e tracciabilità per le strutture ospedaliere, sviluppa, implementa e gestisce sistemi avanzati per la distribuzione e il monitoraggio automatico di farmaci e dispositivi medici tramite contratti di tipo PPP con una durata di lungo termine. Attualmente opera in circa 100 ospedali situati in Italia, Francia, Regno Unito, Malta, Germania, Spagna e Polonia, offrendo soluzioni ad alto valore aggiunto.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Equiter con un team multidisciplinare guidato dal partner Leonardo Graffi (Milano e Londra), affiancato dagli associate Edoardo Avato e Stefania Maracich, e supportato dagli associate Mariasole Maschio, Vincenzo Ferrini, Nicola Acconcia, Leonardo Rubera e Mario Vita (tutti con sede a Milano).

Gli aspetti finance dell’operazione sono stati seguiti dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), coadiuvati dagli associate Beatrice Bertuzzi e Lorenzo Suzzi (entrambi Milano). Per quanto riguarda gli aspetti FDI, il team è stato guidato dal counsel Tommaso Tosi (Milano), con il supporto della partner Sara Scapin (Milano) e degli associate Nicolò Miglio e Francesco Balestra (entrambi Milano).

Deloitte ha curato i profili finanziari, contabili e fiscali dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato dai partner Giacomo Giobbi (Financial Advisory) e Valentina Santini (STS Deloitte). In particolare, Giacomo Giobbi con il supporto di Alberto Antonello hanno seguito le attività di due diligence contabile e finanziaria, mentre Valentina Santini con il supporto di Arnaldo Barbaro, Carlo Rolandi, Camilla Ratti e Riccardo Nestola hanno seguito le attività di due diligence fiscale e i profili fiscali relativi alla strutturazione dell’operazione.

HIG Capital è stata assistita da Eversheds Sutherland, con un team composto dal partner Davide Proverbio, dalla senior associate Giulia Zoccarato, e dal junior associate Simone Iaione.

EY ha assistito il fondo Hig Capital nella cessione di Deenova per i servizi di due diligence finanziaria, con il team dei partner Umberto Nobile e Valeria Cinelli e del senior manager Francesco Trentin.

CREA Avvocati Associati con il managing partner Roberto Rovero (Piacenza e Milano) e l’associate Maria Rovero (Milano) hanno assistito Sergio Giglio e la controllata SS Giovanni e Paolo spa, affiancati per gli aspetti compliance e giuslavoristica dagli associate Elena Del Forno e Paolo Parenti (Piacenza e Milano).

LCA Studio Legale, con un team composto da Roberto de Bonis, Sara Consoli e Federico Fidanza ha assistito Amundi Private Equity Italia.