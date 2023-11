Tutti i condòmini concorrono alle spese di guardianìa notturna di Fulvio Pironti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La guardianìa notturna, sorveglianza fornita all’interno di un condominio per migliorare la sicurezza dei residenti, è svolto anche nell’interesse delle unità immobiliari alle quali si accede mediante autonomo ingresso per cui le spese si ripartiscono secondo il valore della proprietà di ogni condomino. Lo ha precisato la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4601 pubblicata il 30 ottobre 2023.



Il caso

Un condomino impugnava la delibera del condominio L per farla dichiarare invalida. Deduceva di non dover contribuire alle spese di guardianìa e chiedeva che il condominio venisse condannato a restituirgli quanto corrisposto per tali servizi. Precisava di essere proprietario di due alloggi unificati ricadenti per il 90% della superficie sul condominio I e per il residuo 10% sul condominio L.

Chiariva che accedeva al proprio alloggio dall’ingresso del condominio I e sosteneva le spese di portierato del condominio L. Riteneva che mediante il pagamento delle spese al condominio L, si duplicava il pagamento poiché già corrispondeva quelle del portierato al condominio I. Rilevava l’erronea applicazione del criterio dell’utilità sancito dall’articolo 1123, comma 2, Codice civile il quale, in deroga alla regola generale di ripartizione di cui al comma 1, le spese si determinano in funzione dell’uso che ogni condomino può farne.

Il tribunale di Napoli rigettava la domanda chiarendo che la decisione di avvalersi del servizio di guardianìa notturna era stata presa con delibera unanime. Riteneva che, ai sensi dell’articolo 1123, comma 2, Codice civile e del regolamento contrattuale del condominio L l’impugnante era tenuto a concorrere alle spese di guardianìa notturna (festiva e straordinaria) in quanto il suo alloggio insisteva per il 10% sul condominio L. Non aveva pregio sostenere che per raggiungere l’alloggio non accedeva da tale stabile. Al riguardo, richiamava l’indirizzo nomofilattico (Cass. n. 12298/2003) secondo cui l’attività di custodia e vigilanza è svolta dal portiere anche nell’interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso.



La decisione

L’appellante ritiene invalida la delibera perché gli imputa le spese di guardianìa notturna. Non accedendo al proprio alloggio dalle scale del condominio L, ma dal condominio I sostiene di non essere tenuto al pagamento del servizio per due volte.

La Corte territoriale partenopea ha premesso che le spese di portierato, trattandosi di servizio volto ad assicurare la custodia-vigilanza dell’intero plesso, si ripartiscono fra i condòmini secondo il criterio dell’articolo 1123, comma 1, Codice civile, la cui applicabilità può essere negata solo in presenza di contraria convenzione o nel caso in cui si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi, non può considerarsi reso nell’interesse di tutti i condòmini.

Ha ritenuto che tali argomentazioni siano estensibili alle spese di guardianìa il cui servizio mira alla tutela delle proprietà individuali e garantisce anche una difesa ulteriore e più ampia del patrimonio comune contro indebite introduzioni nell’edificio. Ciò è conforme al principio di legittimità (per tutte, Cass. n. 12298/2003) secondo cui l’attività di custodia e vigilanza è svolta dal portiere anche nell’interesse delle unità immobiliari accessibili dalla strada tramite autonomo ingresso e le spese relative si dividono in ragione dei millesimi di ogni condomino.

Per la Corte di Appello, il servizio di guardianìa notturna viene svolto anche a tutela dell’intero complesso. L’appellante non può ritenersi esonerato perché già partecipa nel condominio in cui ricade la maggior superficie del suo alloggio o perché la propria porzione immobiliare situata nel condominio L non ha accesso dallo stesso. In conclusione, il gravame è stato rigettato.