Tutti i legali coinvolti nel salvataggio della Sampdoria

Filippo Chiodini









Il Tribunale di Genova ha omologato il 13 ottobre 2023 gli accordi di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex artt. 57, 61 e 63 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), presentati da UC Sampdoria S.p.A. a seguito della composizione negoziata della crisi.



È quindi stato confermato anche dal Tribunale di Genova il percorso di risanamento, iniziato il 31 gennaio scorso con l’istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi, che, grazie all’intervento di rafforzamento patrimoniale e finanziario da parte degli investitori Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi attraverso la Blucerchiati S.r.l., ha consentito a UC Sampdoria S.p.A. di iscriversi al campionato della Lega di Serie B.



L’operazione, particolarmente complessa e interessante, è stata il primo caso di risanamento di una squadra di calcio professionistico in continuità aziendale, oltre che la prima applicazione della nuova normativa federale di settore (le c.d. NOIF – Norme di Ordinamento Interno Federale), adeguate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCII e il primo caso di ristrutturazione del debito garantito da Sace e MCI con ipotesi di stralcio. Un ulteriore aspetto di complessità è stato determinato dalla contrapposizione del precedente socio di controllo di UC Sampdoria S.p.A., che ha tentato di bloccare l’operazione con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., respinto dal Tribunale di Genova.



In tutto il percorso di risanamento (ivi incluse le trattative con i creditori e le altre parti interessate durante la composizione negoziata, il procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione del debito, nonché il giudizio ex art. 700 c.p.c.) UC Sampdoria S.p.A. è stata assistita da Legance, con un team guidato dai partner Andrea Sacco Ginevri e Filippo Chiodini (in foto) e composto per i profili restructuring e di diritto sportivo, dalla senior counsel Marialuisa Garavelli e dagli associate Eleonora Bozzoni Pantaleoni e Chiara De Filippi, e per i profili societari e contrattuali dalla managing associate Fabiana Giordano, dal senior associate Lorenzo Locci e dagli associate Piero Monacelli e Allegra Bernabei.



La società è stata inoltre assistita, sempre quale advisor legale, nell’ambito del percorso della composizione negoziata e delle trattative con i creditori, nonché della procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione, dall’avv. Alessandro Bonati.



Per gli aspetti finanziari la Società è stata assistita da PwC Deals, con un team guidato dai partner Fedele Pascuzzi e Michele Peduzzi e composto da Roberto Barbarulo, Sara Alzetta e Gianluca Berciga.



Per la transazione fiscale la società è stata assistita da PwC Tax, con un team guidato dal Prof. Giulio Andreani, di cui hanno fatto parte anche la senior manager Erika Andreani e l’associate Edoardo Della Pina.



Blucerchiati S.r.l. è stata assistita da DLA Piper, con un team guidato dal partner Francesco De Gennaro e composto dagli avvocati Francesco Manzari, Francesco Barani e Francesca Foti.



Banca Sistema, Macquarie Group, SACE, Istituto per il Credito Sportivo e gli altri istituti finanziatori sono stati assistiti da Molinari Agostinelli, con un team guidato dal partner Riccardo Agostinelli e composto dai partner Marco Leonardi e Daniele Migliarucci e dagli associate Alessandro Pallavicini ed Edoardo Testagrossa.



L’avv. Eugenio Bissocoli, of counsel di Zitiello Associati, ha svolto, a seguito della nomina dalla CCIAA di Genova del 1 febbraio scorso, il compito di esperto nella composizione negoziata della crisi di UC Sampdoria S.p.A.