Tutti gli studi legali nell’operazione di cessione di Intellera Consulting da Gyrus Capital ad Accenture

Marida Zaffaroni, Paolo Nastasi, Silvia Romanelli

Accenture, azienda leader mondiale nei servizi professionali e Gyrus Capital, fondo di private equity europeo focalizzato sui transformational investments nei settori healthcare e sostenibilità basato a Ginevra in Svizzera, e gli altri azionisti di minoranza hanno perfezionato un accordo per la cessione ad Accenture di Intellera Consulting.

Nata nel 2021 da un’operazione di management buyout sostenuta dal fondo Gyrus Capital, Intellera Consulting rappresenta uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione che supporta attraverso competenze verticali in ambito Dati e AI, processi di trasformazione digitale, strategica e organizzativa, agevolando l’utilizzo di fondi UE, come il PNRR. Con un team multidisciplinare di oltre 1.400 talenti che operano nelle sedi di Roma e Milano, Intellera Consulting affianca anche le organizzazioni sanitarie del Paese verso l’adozione di sistemi più sostenibili, agili e inclusivi.

Il completamento dell’operazione è soggetto all’ottenimento delle consuete autorizzazioni di legge.

Il team di PedersoliGattai, che ha agito al fianco di Gyrus Capital e della Società, è composto da Marida Zaffaroni, Diego Riva e Alessandro Nanni per gli aspetti di M&A e diritto societario, Andrea Scarpellini, Carlo Talarico e Dario Vitucci per gli aspetti di diritto del lavoro, Davide Cacchioli e Alessandro Bardanzellu per gli aspetti golden power e antitrust e Consuelo Citterio ed Enrico Morolli per aspetti banking & finance.

Il team di Allen & Overy, al fianco del management team di Intellera Consulting, è stato guidato dal partner Corporate Paolo Nastasi, coadiuvati dall’associate Davide Biasotti e dalla trainee Chiara Basile Baldassarre.

BonelliErede ha assistito Accenture in qualità di società acquirente con un team multidisciplinare coordinato dai partner Umberto Nicodano e Silvia Romanelli e composto, per i profili corporate ed M&A, dagli associate Isidoro Pietro Livia e Tommaso Trezzi, e dai partner Claudio Tesauro e Massimo Merola e dagli associate Gillian David e Marco Gugliotta per gli aspetti relativi alla disciplina antitrust e golden power. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dalla partner Antonella Negri e dall’associate Martina Marino, mentre l’of counsel Alessandro Rosi e Giuseppe Catanzaro si sono occupati degli aspetti di diritto amministrativo.

Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato da Michel Miccoli e coordinato da Andrea Terrieri.

Herbert Smith Freehills ha assistito Intellera Consulting nello svolgimento di una due diligence incentrata sugli aspetti di compliance, con un team guidato dal partner Enrico Maria Mancuso, supportato dall’associate Marco Mariotti.

Lipani Studio Legale è intervenuto nell’operazione per gli aspetti di diritto amministrativo, con un team guidato da Damiano Lipani e composto da Sergio Grillo e Daniele Archilletti.

Lo Studio Chiaravalli Reali e Associati ha curato la tax vendor due diligence nonché gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team guidato dal senior partner David Reali, composto dal partner Alessandro Maruffi e dall’associate Martina Palamara.