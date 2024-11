Tutti gli studi nel primo investimento di Ardian e Rockfield nello student housing a Firenze

Andrea Caputo, Francesco Mantegazza, Gianluca Gariboldi e Barbara de Muro

Ashurst, Fivers e PedersoliGattai hanno assistito Ardian e Rockfield nel primo investimento a Firenze della nuova piattaforma pan-Europea nel settore dello student housing.

L’investimento riguarda un immobile cielo-terra di recente costruzione di circa 11.000 mq con 404 camere sito nel quartiere di Novoli a Firenze, vicino al campus di Scienze Sociali dell’Università di Firenze, sviluppato e venduto da CDS Holding S.p.A. e realizzato da CDS Costruzioni S.p.A, con l’assistenza di LCA Studio Legale.

L’immobile è certificato LEED Gold, confermando l’impegno di Ardian verso investimenti sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale.

In particolare, questo primo investimento segna l’inizio della nuova strategia paneuropea di Ardian e Rockfield, volta a creare un portafoglio di alloggi per studenti “core plus” in Europa, con particolare focus su Italia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Germania e Francia.

Ashurst ha assistito Ardian e Rockfield in relazione ai profili legali dell’operazione con un team guidato dal partner Andrea Caputo e composto anche dagli associate Matteo Sortino e Sofia Rinaldi.

Fivers ha assistito Ardian e Rockfield in relazione ai profili fiscali dell’operazione con un team composto dal managing partner Francesco Mantegazza, dal managing associate Edoardo Bassi, dalla junior associate Silvia Castiglioni e dalla trainee Sofia Masotti.

PedersoliGattai ha assistito Ardian e Rockfield in relazione ai profili di diritto amministrativo con un team composto dal partner Gianluca Gariboldi e dalla senior associate Donatella Di Gregorio.

Gli aspetti tecnici sono stati seguiti da Yard-Reaas.

Il venditore è stato assistito da LCA Studio Legale con la partner Barbara de Muro e l’associate Cecilia Stefanelli, ed in relazione ai profili fiscali e finanziari dell’operazione, da Tetra Studio con un team composto dal dott. Fabio Aparo e la dott.ssa Ivana Micheli