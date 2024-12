Ughi e Nunziante e Alpeggiani nell’acquisizione da parte di Textile Solutions Group (TSG) di Limonta Informatica

Amon Airoldi e Luca Iaboni

Ughi e Nunziante ha affiancato Textile Solutions Group (TSG), società nel portafoglio del fondo di private equity tedesco Elvaston, nell’acquisizione di Limonta Informatica, i cui soci sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati.

L’accordo prevede, per alcuni dei soci venditori di Limonta Informatica, la permanenza come azionisti all’interno del gruppo TSG in Germania.

TSG è pioniere nell’automazione e digitalizzazione dell’industria tessile e, con questa operazione, rafforza il posizionamento internazionale e la quota di mercato in Italia, grazie a sinergie nel portafoglio prodotti.

Limonta Informatica, con sede a Lecco, è leader in Italia nei software ERP (Enterprise Resource Planning) per le PMI del settore tessile nazionale.

TSG è stata assistita da Ughi e Nunziante quale advisor legale per i profili diritto italiano, con un team composto dal partner Amon Airoldi e dalla senior associate Deniz Ali Asghari Kivage, nonchè dallo studio Morrison Foerster (Berlino), per i profili di diritto tedesco, con il supporto di Grant Thornton per gli aspetti contabili e fiscali.

I soci di Limonta Informatica sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati, in qualità di advisor legale per i profili di diritto italiano, con un team composto dal partner Luca Iaboni e dall’associate Giovanni Caniggia, e dallo studio Menold Bezler di Stoccarda, per i profili di diritto tedesco. Il team Mid Cap Advisory di EQUITA, partner italiano di Clairfield International, ha agito invece come advisor finanziario.