Un nuovo Direttore Generale per BonelliErede: Angela Maria Cossellu

Angela Maria Cossellu

Angela Maria Cossellu, manager con grande esperienza nel settore delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, dell’immobiliare e nell’industria delle fiere e dei congressi, è il nuovo Direttore Generale di BonelliErede.

Angela Maria Cossellu proviene da EUR S.p.A., società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato da gennaio 2022 a giugno 2024, occupandosi della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare della società, oltre che della gestione e del rilancio del polo congressuale e fieristico più importante della Capitale, uno dei principali in ambito internazionale.

Per oltre undici anni ha ricoperto cariche di vertice in Zurich Insurance Company LTD, fino a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e prima di Direttore Generale. In Zurich Insurance Company LTD è stata peraltro responsabile dell’indirizzo strategico e operativo della compagnia online Zurich Connect. In precedenza, ha ricoperto incarichi di responsabilità in EurizonVita, la compagnia del ramo vita del Gruppo Intesa Sanpaolo, Vodafone e Italtel. Attualmente è Consigliere indipendente di BPER Banca S.p.A., Esprinet S.p.A e Aon Italia S.r.l..

Basata presso la sede di Milano, Angela Maria Cossellu si avvicenda nel ruolo a Gabriele Zucchini.

“Siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro studio ad Angela Maria”, hanno commentato Eliana Catalano e Massimiliano Danusso, rispettivamente Managing Partner e Presidente di BonelliErede. “Il suo arrivo coincide con un momento importante per BonelliErede, che ci vede tutti impegnati nell’implementazione del nuovo piano strategico quinquennale: la lunga esperienza manageriale che il nuovo Direttore Generale porta in BonelliErede darà un contributo di successo ai progetti su cui siamo al lavoro”. Catalano e Danusso continuano: “Con l’occasione, a nome di tutta la partnership, ringraziamo Gabriele Zucchini per i quasi vent’anni di instancabile servizio e di estrema dedizione al nostro studio. Sono stati anni di profonde trasformazioni e nuove sfide, durante i quali Gabriele è sempre stato al nostro fianco con grande professionalità”.

Angela Maria Cossellu ha dichiarato: “Inizio questa nuova avventura con estremo entusiasmo. Ritorno al privato dopo aver chiuso con successo un’importante sfida nel settore pubblico, pronta a mettere le mie competenze al servizio di una realtà dinamica e peculiare qual è BonelliErede, uno studio legale che ha fatto di internazionalizzazione, innovazione e focus sulle proprie persone i suoi tratti distintivi. Una strategia di crescita alla quale conto, con passione, di collaborare negli anni a venire”.

Nel ruolo di Direttore Generale, Cossellu riporterà direttamente alla leadership dello studio; a lei riporteranno tutti i responsabili di funzione di BonelliErede. Lo studio conta oggi circa 800 persone.