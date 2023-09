Un ulteriore ingresso in CBA: Arcangelo Pecchia, Counsel nella sede di Roma

Lo Studio Legale e Tributario CBA annuncia un ulteriore ingresso: l'avv. Arcangelo Pecchia entra infatti a far parte dello studio, nella sede di Roma, in qualità di Counsel.



L'avv. Pecchia si occupa di diritto amministrativo, con esperienza, tanto giudiziale che stragiudiziale, nei settori dei contratti pubblici, della regolazione delle public utilities quali trasporto gas, servizio idrico, TPL, distribuzione e vendita energia, del permitting delle infrastrutture lineari come gasdotti e ferrovie.



Precedentemente ha collaborato con gli studi legali Macchi di Cellere e Gangemi e Watson Farley & Williams e, più recentemente, ha prestato la propria attività presso RFI Rete Ferroviaria Italiana in qualità di esperto legale degli iter autorizzativi delle infrastrutture ferroviarie, e a Sogesid come consulente nei Progetti ARCA e CReIAMO PA, per il supporto al Ministero dell'Ambiente su tematiche relative al servizio idrico integrato e alla pianificazione e gestione della risorsa idrica.



È stato docente del Master di II livello in "Antitrust e Regolazione dei Mercati" dell'Università Tor Vergata ed è autore di diversi articoli in materia di diritto dell'energia e dell'ambiente.



L'ingresso dell'avv. Arcangelo Pecchia segna un ulteriore momento di crescita di CBA poiché segue, a distanza di poche settimane, gli ingressi dell'avv. Francesco Piron e del suo team e dell'avv. Francesco Rizzo