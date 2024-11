UR-Invest acquisice la maggioranza di Boianoflon: gli advisor coinvolti

Federico Salvatore, Giorgio Recin, Marco Alberti, Giulia Reynolds, Chiara Bascialla

Ur-Invest, operatore specializzato nell’organizzazione di Club Deals di private equity, ha perfezionato l’acquisizione del 69,8% del capitale sociale di Boianoflon S.r.l., azienda con sede a Sacile (PN), operante nella prototipazione, produzione e vendita di semilavorati in materiali termoplastici.

A vendere è Immobiliare Lombardini, holding dell’omonima famiglia, che rimane proprietaria del restante 30,2% e continuerà ad occuparsi della gestione dell’azienda.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Ur-Invest per gli aspetti legali connessi alla negoziazione e revisione dei contratti riguardanti l’operazione di compravendita, di finanziamento e di re-investimento di Immobiliare Lombardini nel veicolo costituito ai fini dell’operazione, con gli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e l’associate Francesco Santella. Lo Studio, inoltre, ha assistito Ur-Invest nello svolgimento della due diligence con un team guidato dal managing partner Luca Occhetta coadiuvato, per gli aspetti fiscali, dall’associate partner Maddalena Antonini e dal counsel Alessandro Genta, dagli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e dagli associate Camilla Lentini e Francesco Santella per gli aspetti corporate e commerciali e dal senior associate Mauro Papais per gli aspetti giuslavoristici.

BDO Advisory Services, con un team composto dal partner Chiara Bascialla, dal manager Riccardo Stefani e dal senior Niccolò Nespoli, ha gestito la due diligence finanziaria, GEA-Consulenti di Direzione, con un team composto dal senior advisor Marco Alberti e dalla consultant Giulia Reynolds, si è occupata della due diligence strategica e di business mentre TAUW Italia, con un team composto da Milena Brambilla, Jacopo Gerbi e Andrea Arcari, ha curato la due diligence EHS-ESG.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da ABI-Studio Professionisti Associati con gli avvocati Andrea Azzano (Partner) e Monia Bas.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A.