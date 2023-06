Valida la delibera del condominio con la quale si dispone il parcheggio a turno nel cortile di Mirko Martini

E la deliberazione assunta a maggioranza può anche modificare il regolamento condominiale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Per il controllo dello spazio adiacente al condominio, l'assemblea ha il potere di disciplinare le modalità e le tempistiche dell'uso del cortile, laddove lo spazio non sia sufficiente per garantire un parcheggio a tutti i veicoli di proprietà dei condomini. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 22 maggio 2023, n. 14019.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere il valore legale del verbale di assemblea condominiale e della delibera eventualmente approvata...